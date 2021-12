Pracujący z "Biało-Czerwonymi" od stycznia Sousa wymieniany jest jako jeden z głównych faworytów do objęcia posady (pozostali to Carlos Carvajal i Paulo Fonseca). Jednocześnie, dziennikarze "Globo" sugerują, że Portugalczyk miałby być optymistycznie nastawiony do wizji pracy z klubem.

Paulo Sousa mógłby objąć brazylijski klub? PZPN reaguje

Sytuację Sousy skomentował rzecznik prasowy kadry, Jakub Kwiatkowski w rozmowie z "Onetem". Jak przekonuje, podczas niedawnego spotkania z władzami PZPN szkoleniowiec nie dawał sygnałów, by gdziekolwiek się wybierał. Rozmowy z selekcjonerem dotyczyły przede wszystkim zbliżającego się, barażowego spotkania z Rosją, którego stawką będzie finał batalii o awans na mistrzostwa świata.



Paulo Sousa jeszcze w czwartek komentował dla "TVP Sport" wyniki losowania Ligi Narodów, w której los skojarzył naszą drużynę z Belgią, Holandią i Walią.



