- Błędy są częścią procesu, częścią nauki. Musimy być skupieni, nastawiać się na zdobywanie bramek, to czegoś takiego oczekuję od drużyny. Nie jestem trenerem, który wyróżnia piłkarzy indywidualnie, ale chciałbym powiedzieć kilka słów o Nikoli Zalewskim. Pokazał się z dobrej strony, udowodnił, że ma odpowiednią osobowość. Dostał też wsparcie od kolegów z drużyny, którzy zobaczyli w nim to, co my w nim widzimy - powiedział w rozmowie z TVP Sport selekcjoner "Biało-Czerwonych".



Sousa sporo dobrego mówił także o Adamie Buksie, który wyróżnił się hat trickiem w tym spotkaniu. - To zawodnik, który jest w dobrej formie. Cały czas się rozwija, ma teraz dobry moment swojej kariery. To piłkarz, na którego oko powinni mieć trenerzy z europejskich klubów. Jest silny, dobrze czuje się w polu karnym - ocenił Portugalczyk.



Pytany jednak o to, dlaczego w drugiej połowie często z niedowierzaniem kręcił głową, tłumaczył, co mu się nie podobało w grze "Biało-Czerwonych". - To jest część procesu, który przechodzimy. Nasz rywal zaczął stosować pressing, grać z większą intensywnością, a my wciąż graliśmy tak, jakby tego pressingu nie było. Musimy lepiej poruszać się po boisku, szukać wolnych stref i uwalniać się spod presji rywali. Dziś przeciwnicy zaczęli na nas mocniej naciskać a my nie potrafiliśmy na to odpowiednio zareagować. Zajęło nam to sporo czasu - narzekał Paulo Sousa.



Zdjęcie San Marino - Polska / Leszek Szymański /PAP

