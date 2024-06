Pasjonująca walka o triumf w "polskiej" grupie. Podział punktów gigantów, zadecydują detale

Piątkowy wieczór w Berlinie mógł przejść do historii polskiej piłki nożnej. Po dobrej grze "Biało-Czerwonych" na otwarcie turnieju z Holendrami, stolicę Niemiec zalały tłumy kibiców z kraju nad Wisłą. Wielkie święto na ulicach trwało od godzin porannych, a następnie przeniosło się na trybuny. Do pełni szczęścia brakowało tylko urwania punktów Austriakom będącymi w zasięgu naszych piłkarzy. Już początek zwiastował ciężką przeprawę. Rywale potrzebowali niecałych dziesięciu minut, by wysforować się na prowadzenie. Krzysztof Piątek co prawda jeszcze w pierwszej połowie doprowadził do wyrównania, ale w drugiej odsłonie gracze Ralfa Rangnicka nie pozostawili żadnych wątpliwości i triumfowali 3:1. Reklama

Wydaje mi się, że w drugą połowę weszliśmy już dobrze i później gdzieś czegoś zabrakło, może tej kropki nad "i", żeby strzelić drugą bramkę. Trudno powiedzieć, na pewno jesteśmy smutni, ale mamy jeszcze ostatni mecz. Wierzymy w cuda, na pewno. Wychodzimy na następny mecz, aby wygrać go jak największą różnicą bramek ~ mówił Krzysztof Piątek po ostatnim gwizdku sędziego

Polacy odpadają z Euro 2024. Mecz o honor we wtorek z Francją

Jedyny strzelec bramki dla "Biało-Czerwonych" na Stadionie Olimpijskim w Berlinie był świadomy trudnej sytuacji. Mało zespołów na Euro 2024 ma obecnie zerowy dorobek punktowy i niestety w tym gronie znajduje się reprezentacja Polski. Podopieczni Michała Probierza potrzebowali więc cudu, by zachować szansę na awans do fazy pucharowej. Wspomniany cud to zwycięstwo Holendrów nad Francuzami. Każdy inny wynik sprawiał, że Polacy zakończą przygodę z imprezą rozgrywaną w Niemczech w najbliższy wtorek.

Nasi kadrowicze na pewno śledzili to, co działo się Lipsku. Jak nie za pośrednictwem telewizji, to z pomocą smartfonów. W końcu ważyły się ich dalsze losy w turnieju. Niestety około 23:00 dotarły niekorzystne wieści. Pierwsi i ostatni grupowi rywale "Orłów" w Niemczech podzielili się punktami i tym samym "Biało-Czerwoni" mogą powoli planować powrót do ojczyzny.

Kwestia pierwszego miejsca w grupie D wciąż otwarta

We wspomnianym starciu Holendrów z Francuzami nie było odpuszczania, bo gra toczyła się o zwycięstwo w grupie i teoretycznie łatwiejszego rywala w walce o ćwierćfinał. Pomimo remisu, w lepszych humorach stadion opuszczali Holendrzy. "Pomarańczowi" utrzymali się na czele dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Na trzeciej lokacie plasuje się Austria. Polska jej niestety nie wyprzedzi. Reklama

Tabela grupy D na Euro 2024:

1. Holandia - 4 pkt 2:1

2. Francja - 4 pkt 1:0

3. Austria - 3 pkt 3:2

4. Polska - 0 pkt 2:5

