Jeszcze kilka tygodni temu Marek Papszun znajdował się na wąskiej liście kandydatów mogących objąć funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Finalnie Cezary Kulesza desygnował do tej roli Michała Probierza , który już na samym starcie był głównym faworytem włodarza rodzimej federacji. Ten fakt mocno nie spodobał się byłemu opiekunowi Rakowa, który był rozczarowany, że jego osoba została wykorzystana w medialnym cyrku związanym z wyborem nowego selekcjonera.

- Nasz zespół trzeba zacząć budować już teraz. Chciałbym, żebyśmy pojechali na mistrzostwa świata z trenerem ambitnym i perspektywicznym. Kogo bym u nas widział? Mój typ to Marek Papszun - otwarcie podkreślił dziennikarz.

Marek Papszun selekcjonerem Czech? Były trener Rakowa zabrał głos w tej sprawie

Reprezentacja Czech znajduje się w tej samej grupie eliminacyjnej co "Biało-Czerwoni" i na ten moment ma nad nami zaledwie jeden punkt przewagi. W niedalekiej perspektywie ma również spotkanie z naszą kadrą, jednak by wywalczyć awans na europejski championat, wystarczy im zwycięstwo z Mołdawią.

Nie jest tajemnica, że bolesna porażka 0:3 z Albanią, a także minimalne zwycięstwo 1:0 z Wyspami Owczymi nie zadowala działaczy, dlatego posada Jaroslava Silhavego wisi na włosku. We wtorek 17 października w siedzibie związku ma dojść do pilnego spotkania, które przesądzi o losie aktualnego selekcjonera. Tuż po decyzji może ruszyć giełda potencjalnych następców, wśród których realne szanse na angaż ma dobrze nam znany Marek Papszun.

To jest trudne pytanie. Jestem nim szczerze zaskoczony. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo taki temat się nie pojawił. Każda taka oferta powinna być rozważona. Aktualnie jestem bez kontraktu i czekam na rozwój sytuacji. Na ten moment taki temat się nie pojawił, więc to pytanie jest nieuzasadnione

Warto podkreślić, że jeżeli taki scenariusz się zmaterializuje i Marek Papszun faktycznie obejmie stery reprezentacji Czech to 17 listopada emocje sięgną zenitu. Tego dnia na PGE Narodowym dojdzie do konfrontacji Polski z Czechami. A stawką starcia będzie najprawdopodobniej bezpośredni awans do finałów Euro 2024.