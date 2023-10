Na iście brawurowy pomysł wpadł jeden z czeskich dziennikarzy, Jirzi Fejgl. Właśnie zaproponował, by reprezentację naszych południowych sąsiadów powierzyć... Markowi Papszunowi. Obecny selekcjoner Jaroslav Silhavy może pożegnać się z posadą już we wtorek. Czy jego następcą zostanie niedawny trener Rakowa Częstochowa? Jeśli do tego dojdzie, byłaby to historia godna filmowego scenariusza.