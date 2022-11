Pandemia, wojna, a teraz awaria. Dom reprezentacji przechodzi trudne czasy

- Podczas rutynowej kontroli konstrukcji stalowej, która wykonywana jest raz do roku, okazało się, że na elemencie dachu ruchomego znajduje się pęknięcie - informował w rozmowie z Interią Włodzimierz Dola, prezes PGE Narodowego. Od kilku dni trwało nerwowe wyczekiwanie na wieści dotyczące obiektu i jego dalszych losów. Zagadką pozostawało bowiem, w jaki sposób usterka zostanie usunięta. Wątpliwości rozwiano podczas poniedziałkowego spotkania z prasą. - Został wykonany projekt bypassu, który zabezpieczy wadliwy element PGE Narodowego. Przez najbliższy tydzień będzie produkowany, a w następnym montowany - mówił Dola. Sam bypass nie sprawi, że stadion wróci do funkcjonowania, ale pozwoli głębiej przyjrzeć się usterce, którą wykryto w jednym ze stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę.

Polska - Chile: PGE Narodowy znów nie dla reprezentacji

Decyzję podjęto szybko i bezdyskusyjnie. PZPN nie miał wyjścia - musiał szukać rozwiązania awaryjnego. Od początku spekulowano, że organizacja meczu zostanie przeniesiona na obiekt po drugiej stronie Wisły i tak faktycznie się stało. Federacja sporo na tym traci (Jakub Kwiatkowski wspominał o "wielu milionach złotych"), ale nie może na to nic zaradzić. Po raz kolejny doświadcza na własnej skórze tego, co znaczy "siła wyższa". To, że reprezentacja nie może grać na Narodowym, nie jest bowiem żadnym novum. Od początku 2020 roku taka sytuacja zdarza się nadzwyczaj często.