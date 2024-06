Padło kluczowe pytanie. Reprezentant Polski nabrał wody w usta. "Pomidor"

- Na pewno pojawiają się jakieś dodatkowe emocje. Dzisiaj rozpoczyna się wielki turniej, mamy mecz otwarcia. Więc na pewno dotrze to do nas, że to już czas na Euro. I to chyba dobrze, bo te przygotowania trochę już trwają. Każdy z nas czekał na moment, gdy spotkania w końcu nadejdą. Myślę, że to super sprawa - powiedział w rozmowie z mediami w bazie treningowej reprezentacji Polski Bartosz, czemu przysłuchiwali się wysłannicy Interii na Euro 2024 .

Euro 2024. Bartosz Bereszyński zabrał głos przed startem Euro 2024

Nasz obrońca zaznaczył, że przygotowania do walki o wyjście z grupy na mistrzostwach Europy z technicznego punktu widzenia nie różnią się niczym od tego, do czego przyzwyczajeni są reprezentanci Polski.

Przygotowujemy się, jak do każdego innego meczu. Różni się to tylko tym, że tu jest on rozgrywany w ramach Euro. Na pewno każdy ma swój sposób na przygotowania. Teraz mamy różne możliwości na analizowanie rywala poprzez sieć. Mamy też odprawy grupowe. Każdy z nas ma do dyspozycji analityków, z którymi można porozmawiać. Większość piłkarzy reprezentacji Holandii znamy dobrze i wiemy, czego się spodziewać. Oczywiście, mamy swoje założenia drużynowe, które omawiamy na spotkaniach. Spokojnie, mamy jeszcze dwa dni, więc tych odpraw będzie jeszcze kilka. Będziemy więc perfekcyjnie przygotowani

I dodał: - Z doświadczenia wiem, że jeśli chodzi o przygotowania, w dniu meczowym towarzyszy nam podwyższona adrenalina. Już nie można się doczekać spotkania. Dobrze, że tutaj mecze rozgrywane są nieco wcześniej o 15:00 i 18:00. Nie trzeba więc długo czekać w hotelu. Wszystko będzie się szybko działo. Największy stres jest w momencie, gdy trzeba wbiec na boisko. Potem to się zostawia z tyłu. Jest bariera, która nas otacza i nie docierają do nas żadne bodźce. To wielki turniej. Dla niektórych z nas pierwszy, dla innych kolejny. Ale to zawsze są dodatkowe emocje. Po to gra się w piłkę, żeby występować na takich imprezach. To dla każdego z nas spełnienie marzeń. Uświadamianie sobie, że te marzenia właśnie się spełniają, wywołuje dodatkowy dreszczyk.