Oto tajemnica sukcesu polskiej kadry. To wcale nie był przypadek!

Kiedy Inter Mediolan odpadał z Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt, spojrzałem na to, kogo trener Simone Inzaghi wyznaczył do egzekwowania rzutów karnych. I chwyciłem się za głowę. Statystyki Alexisa Sancheza, Lautaro Martineza i Davy'ego Klaasena były absolutnie fatalne. Nic dziwnego, że cała trójka zmarnowała swoje "jedenastki", a Inter odpadł z walki o Champions League.

"Pewniakiem do strzelania jest Robert Lewandowski. Wybór pozostałej czwórki powinien być zależny od przebiegu meczu - formy, zmęczenia, pewności siebie" - analizowałem. Każdy ze wskazanych przeze mnie piłkarzy, który w momencie zakończenia spotkania był jeszcze na boisku, podszedł do "jedenastki" i ją wykorzystał.

Jak wybierano strzelców karnych?

Tak też się stało. Napastnik podszedł do rzutu karnego jako ostatni z Polaków i zamienił go na bramkę.

Profesor Lewandowski dał sygnał kolegom

Lewandowski uderzył w swoim stylu, jakby był to jeden z setek rzutów karnych przeciwko Mainz, czy Freiburgowi, którym namiętnie strzelał w Bundeslidze. Zwolnił przed podejściem do strzału, popatrzył, gdzie ruszy się bramkarz i uderzył w przeciwny narożnik.

A przecież ten sposób wykonywania "jedenastek" jest piekielnie trudny. Lewandowski ma zaledwie jakąś część sekundy, by spojrzeć na bramkarza, ocenić w którą stronę się rzuci, przesłać sygnał z mózgu do nogi, a później jeszcze prawidłowo uderzyć stopę, by skierować piłkę w drugi róg. To coś, co wymaga nieprawdopodobnej koordynacji, widzenia przestrzennego i odporności psychicznej.