Oto tabela "polskiej" grupy na półmetku Ligi Narodów. Trudna sytuacja podopiecznych Probierza

Tylko jedno zwycięstwo Polaków to za mało

Reprezentacja Polski od samego powstania Ligi Narodów w 2018 roku rywalizuje w najwyższej dywizji. Chociaż to samo w sobie jest osiągnięcie - o czym boleśnie przekonali się niedawno zdegradowani Anglicy - samo utrzymanie się wśród elity nie zapewnia żadnych profitów finansowych. A przecież za ostateczny triumf w Lidze Narodów można wygrać ponad 35 milionów złotych. Niestety, na ten moment nic nie wskazuje na to, by w tej edycji biało-czerwoni choćby awansowali do play-offów.