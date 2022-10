Oto rezydencja Lewandowskiego i reprezentacji na MŚ!

Ezdan Palace - to rezydencja Lewandowskiego i Polaków podczas MŚ

Ezdan Palace Hotel w Dosze - to będzie dom reprezentacji Polski podczas najważniejszej imprezy czterolecia - MŚ w Katarze. Obiekt jest efektowny i ekskluzywny. Noc w pokoju dwuosobowym kosztuje 1000 zł i to w październiku. Podczas MŚ ceny poszybują w górę, a zarezerwowanie miejsca, w którym będą mieszkać reprezentacje biorące udział w turnieju finałowym, nie będzie możliwe. To zrozumiałe nie tylko ze względów bezpieczeństwa.

Reklama

Robert Lewandowski, Czesław Michniewicz i cała reprezentacja Polski w Ezdan Palace będą mieli wszystko, czego ciało i dusza zapragną: baseny, sauny, olbrzymie przestrzenie i świetne restauracje.

Polacy będą mieli wszędzie blisko, ale to jest właściwie ogólna i największa zaleta katarskiego mundialu, który zostanie rozegrany w aglomeracji Dohy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michniewicz w "Gościu Wydarzeń": Lewandowski był już za długo w Bayernie Polsat News

Do Stadionu 974, gdzie Polacy zmierzą się z 22 listopada z Meksykiem, a 30 listopada z Leo Messim i Argentyną mają najdalej, bo 17 km. Nawet na rowerze da się dojechać w 45 minut. Do areny Education City, na której 26 listopada czeka ich przeprawa z Arabią Saudyjską mają 7 km, a tylko o kilometr więcej do bazy treningowej - Al Kharaitiyat.

Upał podczas wizytacji PZPN-u

Dziś w Katarze, podczas wizytacji Czesława Michniewicza i prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy panował niemiłosierny upał - 35 stopni Celsjusza, ale w drugiej połowie listopada ma być co najmniej o 10 stopni chłodniej.

Hotel Ezdan Palace uchodzi za jeden z najbardziej luksusowych nie tylko w Dosze, ale też na świecie. Ma świetną lokalizację, m.in., z uwagi na bliskość od lotniska. Mieści 195 pokojów i apartamentów.