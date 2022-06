Oto problem Roberta Lewandowskiego! "Samotność" polskiego kapitana

W rozgrywanym we Wrocławiu meczu odpowiedzialność za grę naszej kadry kolejny raz spadła na Roberta Lewandowskiego. Piłkarz Bayernu Monachium dwoił się i troił. W pewnych momentach mógł liczyć tylko dla siebie, tak jak wówczas, gdy zdecydował się na kilkudziesięciometrowy, samotny rajd.

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla naszego kapitana - to rzecz najważniejsza dla każdego kolejnego selekcjonera, lecz czasem też... najbardziej problematyczna. Widać to było także podczas meczu Polska - Walia, co zauważył sam Robert Lewandowski.

Liga Narodów: Polska - Walia. Robert Lewandowski musiał wziąć sprawę w swoje ręce

- Jeśli przeanalizujemy dzisiejszy mecz, to klarownych sytuacji w polu karnym chyba nie miałem. W drugiej połowie zaczęło się coś więcej dziać. Wiedziałem, że stojąc z przodu nie będę miał zbyt wielu sytuacji, więc próbowałem czego innego. Ale musimy spojrzeć na ten mecz, żeby zauważyć, jak lepiej się poruszać, żeby takie sytuacje stworzyć - powiedział Lewandowski po zakończeniu spotkania.

Docenił jednak przy tym współpracę z Adamem Buksą, który brał na siebie część ciężaru związanego z przepychaniem się z obrońcami. Mimo to "Lewy" często musiał wcielać się w rolę kreatora.

"Samotność Roberta Lewandowskiego" - to problem, który trzeba rozwiązać w kolejnych meczach. Snajper Bayern Monachium jeszcze przez długi czas będzie stanowił o sile ofensywnej "Biało-Czerwonych", lecz zdecydowanie potrzebuje odpowiedniego wsparcia.