Oto powody zwolnienia Paulo Sousy z Flamengo. Brazylijskie media ujawniają

Według brazylijskiego portalu “O Futebolero" prawdziwym powodem zwolnienia portugalskiego trenera z Flamengo nie były słabe wyniki zespołu, ale konflikt, w jaki Paulo Sousa popadł z piłkarzami z ekipy z Rio de Janeiro.

Wśród skonfliktowanych z Sousą graczy Flamengo byli według portalu kluczowi gracze zespołu, m.in. reprezentanci Brazylii bramkarz Diego Alves, obrońcy Filipe Luis i David Luiz oraz napastnik Gabriel Barbosa.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Zbigniew Boniek broni Paulo Sousy. "To znakomity trener"

Oficjalnym powodem zwolnienia Portugalczyka były słabe wyniki jego ekipy w pierwszoligowych rozgrywkach w Brazylii, tzw. Serie A, z którą Sousa w momencie odejścia plasował się na 14. miejscu w tabeli. Jego następca, Dorival Junior wyprowadził zespół na czwarte miejsce w klasyfikacji.

Sousa rozpoczął pracę we Flamengo w styczniu deklarując, że będzie walczył z tym klubem o najwyższe trofea zarówno w Brazylii. Do Rio de Janeiro przybył po niespodziewanej rezygnacji w grudniu 2021 r. z prowadzenia reprezentacji Polski szykującej się do baraży o mundial w Katarze. Ostatecznie biało-czerwoni wywalczyli awans na ten turniej pod wodzą Czesława Michniewicza.

Jaką przedziwną reklamę umieścił na swej koszulce hiszpański klub [GRA NAWROTA o La Liga]