Marek Papszun nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Zaskakujące hasło w Google

Po sieci krąży ciekawy obrazek z Google'a. Okazuje się, że gdy ktoś wpisał w wyszukiwarkę hasło "selekcjoner reprezentacji Polski" wyskakiwało nazwisko... Marka Papszuna . Wiadomo, że aktualny trener Rakowa Częstochowa nigdy wcześniej kadry nie prowadził, więc nie to wynik dotyczący jego zawodowej przeszłości. Czyżby zatem było to swego rodzaju piłkarskie proroctwo ? Tak sprawę odczytuje część kibiców. Inni dostrzegają w niej po prostu błąd systemu.