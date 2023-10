Oto największy problem polskiej kadry. Były kapitan alarmuje. To źle wróży

Reprezentację Polski czekają teraz naprawdę duże zmiany. Ostatni bardzo nieudany rozdział z Fernando Santosem w roli selekcjonera dał do zrozumienia, że kadra potrzebuje odświeżenia. Nowy trener wręcz musi poszukać nowych rozwiązań, aby zmienić oblicze tego zespołu.

Jacek Bąk zwraca uwagę na problem. Chodzi o obronę reprezentacji Polski

W obecnej sytuacji nie mamy lidera obrony z prawdziwego zdarzenia. Jest Jakub Kiwior, ale on w Arsenalu gra sporadycznie. Coś mi się wydaje, że będzie się musiał stamtąd jak najszybciej wynosić. Wiadomo, że każdy marzy o grze w tego typu klubie i trudno mu odmówić, ale zmiana powinna przynieść korzyści.

Były obrońca zauważył, że Mateusz Wieteska obniżył loty po transferze z Francji do Włoch (aktualnie jest zawodnikiem Cagliari ). Natomiast Sebastian Walukiewicz , który był postrzegany jako największy talent wśród polskich obrońców, został wyhamowany przez kontuzję. Pozostaje jeszcze kwestia Jana Bednarka , który może liczyć na regularną grę w swoim klubie, a mimo to nie został powołany przez Michała Probierza .

Selekcjoner na jednej z przedmeczowych konferencji zapowiedział, że z Wyspami Owczymi w wyjściowym składzie możemy spodziewać się debiutanta. Spekuluje się, że może chodzić o Patryka Pedę - 21-letniego obrońcę, który na co dzień występuje w Serie C, a konkretniej w SPAL. Być może to właśnie jego obecność sprawi, że blok obronny reprezentacji Polski zyska na jakości, a rywale będą stwarzali mniej szans bramkowych. Wszystkiego dowiemy się w ciągu kilku dni.