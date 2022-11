Oto największa broń Michniewicza! Legenda nie ma wątpliwości

- Tak, wszystko jest inne niż dotychczas. Mam na myśli termin i kraj, w którym impreza się odbywa. Jeśli z kolei chodzi o powołania do naszej kadry, zaskoczeń nie ma. Widać zresztą, że nie wybuchła żadna ogólnonarodowa dyskusja po tym, jak Michniewicz ogłosił swoje decyzje. Oczywiście część kibiców nie zgadza się z jednym czy drugim wyborem, ale to wciąż nie są żadne sensacje.

Mundial 2022: Polska - Meksyk kluczowym meczem Michniewicza

- Wydaje mi się, że Hiszpanie w ogóle nie patrzą na to w ten sposób. Wiedzą, że niezależnie od tego, kto jest w grupie, muszą po prostu dobrze grać w piłkę, żeby awansować do fazy pucharowej, co jest w zasadzie ich obowiązkiem. Siła dzisiejszej Hiszpanii nie jest do końca znana. Potrafią wygrać mecz z Portugalią w Lidze Narodów na wyjeździe, ale jednocześnie zdarza im się przegrywać z teoretycznie słabszymi drużynami. Muszą poszukać powtarzalności.