Zanotował 71 kontaktów z piłką, w tym 33 celne podania (dwa otwierające drogę do bramki) oraz trzy strzały (dwa celne, jeden zablokowany). Wygrał osiem z szesnastu pojedynków, dwa razy był faulowany. Dołożył też cegiełkę w defensywie - miał po dwa odbiory i wybicia. Choć w drugiej połowie nieco przygasł, to nie przykryło to dobrych odczuć płynących z oglądania jego gry. Dziennikarze poświęcili mu sporo uwagi w swoich wpisach na platformie twitter.com.

Nicola Zalewski z dobrym meczem przeciwko Czechom. Oto reakcje dziennikarzy

Wszystko, co dobre, to Nicola Zalewski. Najlepszy na placu, najlepszy jego występ w kadrze. Bierze piłkę, nie boi się, szuka dryblingu i te trzy dośrodkowania ciasteczka z najlepszej cukierni. Wygląda jak wychowanek Romy

"Nie wszystko dzisiaj (w meczu z Czechami - red.) jest złe. Obiecujący powrót do kadry zalicza Zalewski. Dał trzy fajne piłki do Świderskiego. Wygrywa pojedynki. Jeśli stwarzamy jakieś zagrożenie, to zawsze zaczyna się od niego" - pisał po pierwszej połowie Jakub Białek. Choć piłkarz rzymskiego klubu w drugiej nie był już aż tak decydujący, to te słowa się nie zdezaktualizowały.