Oświadczenie Michniewicza. Pozew przeciw Jadczakowi wstrzymany do końca mundialu!

Oświadczenie selekcjonera Czesława Michniewicza:

"Na co dzień łączy nas piłka. Ale niekiedy piłka potrafi także dzielić, o czym przekonałem się w ostatnich tygodniach, gdy zostałem bezpardonowo i niesprawiedliwie zaatakowany. Seria publikacji i wypowiedzi medialnych dotycząca mojego rzekomego udziału w procederze korupcyjnym uderzyła nie tylko w moje dobre imię, na które pracuję od wielu lat, ale także - a może przede wszystkim - w moją rodzinę. Najbliższe mi osoby cierpią, cierpią moi przyjaciele, również dla mnie jest to bardzo trudny okres. W końcu uznałem więc, że nie mogę na to dłużej pozwalać.

Po analizie sytuacji i rozmowach z moimi najbliższymi zdecydowałem się na podjęcie kroków prawnych wobec redaktora Szymona Jadczaka. Jestem przekonany co do słuszności tej decyzji, gdyż wiem, że wspomniane ataki są niesłuszne, a tezy stawiane w medialnych publikacjach nie mają pokrycia w faktach. Jestem osobą niewinną i tego faktu będę bronił wszystkimi dostępnymi środkami. Obrona dobrego imienia to prawo każdego obywatela i ja z tego prawa postanowiłem skorzystać.

Jednak dziś najważniejszym celem są mistrzostwa świata w Katarze, które rozpoczną się już zapięć miesięcy. Mam świadomość, że reprezentacja Polski, której jestem selekcjonerem, potrzebuje spokoju, aby dobrze przygotować się do turnieju. W tym okresie - w którym piłka znów powinna łączyć wszystkich Polaków, a nie dzielić - muszę być myślami z kadrą, a nie na sali sądowej.

Dlatego zdecydowałem, że do zakończenia mundialu moi prawnicy wstrzymują się z podejmowaniem jakichkolwiek działań w tej sprawie. Po turnieju będę walczył o swoje dobre imię. Teraz priorytetem jest dla mnie dobro reprezentacji i ta decyzja ma na celu zapewnienie jej optymalnych warunków przygotowań przed wyjazdem do Kataru. Przedstawicieli mediów proszę o uszanowanie mojej decyzji".

Nominacja Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera pierwszej reprezentacji wzbudziła kontrowersje w obliczu jego powiązań z Ryszardem Forbrichem, ps. "Fryzjer". Głośno było zwłaszcza o 711 połączeniach, jakie miały być wykonane między trenerem a szefem piłkarskiej mafii.

Prezes Cezary Kulesza, jak i sam szkoleniowiec, wielokrotnie powtarzali, że Michniewiczowi ani razu nie zostały postawione zarzuty. Nie był też nigdy przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.

Temat "odżył" po publikacji redaktora Szymona Jadczaka, który na łamach "Sportowych Faktów" dokładnie opisał połączenia Michniewicza z "Fryzjerem", zestawiając je z rozgrywanymi meczami.

Pierwotnie Michniewicz zapowiedział działania prawne przeciwko Jadczakowi, co publicznie przyznał adwokat Piotr Kruszyński. Ten sam prawnik bronił Forbricha przed oskarżeniami. Wówczas Michniewicza spotkała fala krytyki.

Pojawiły się także żądania wyjaśnień ze strony sponsorów reprezentacji Polski. - Naszym zdaniem na pytania dotyczące własnych współpracowników powinny odpowiedzieć osoby odpowiadające bezpośrednio za komunikację w PZPN. Co jednak nie oznacza, że ta sytuacja nas nie niepokoi, dlatego poprosiliśmy PZPN o zajęcie stanowiska w tej sprawie - przekazał Interii rzecznik prasowy strategicznego sponsora reprezentacji, firmy InPost.