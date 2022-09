Karol Linetty, wespół z Grzegorzem Krychowiakiem, miał zaryglować środek przed Holendrami, zastąpić nieobecnych na wrześniowym zgrupowaniu Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika, a także Jakuba Modera, którego do końca roku z gry wykluczyła kontuzja.

Artur Wichniarek stanął w obronie Karola Linettego

Linetty był jednak zupełnie niewidoczny i został zmieniony po I połowie. Selekcjoner Czesław Michniewicz posłał do gry za niego Arkadiusza Milika.

- To, że Linetty zagrał beznadziejnie, nie do końca jest jego winą. Bardziej była to wina taktyki i o tym powinien powiedzieć na konferencji pomeczowej Czesław Michniewicz - skrytykował selekcjonera Artur Wichniarek na kanale "Prawda Futbolu".

Trener powinien powiedzieć: "Ok, Linetty zagrał złe spotkanie, ale część winy biorę na siebie, bo ja wyznaczyłem zawodnikom taką taktykę na mecz z Holandią" uważa "Król Artur".

Były piłkarz Lecha Poznań i Arminii Bielefeld zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z Linettym.

- Zauważcie, że Linetty zagrał słaby mecz, przez co dostawał za przeproszeniem po dupie, każdy "jedzie" po Linettym, że się nie nadaje, że zagrał w kadrze narodowej 44 mecze i wszystkie słabe albo bardzo słabe. I co się dzieje? Na dwa mecze przed pierwszym na mistrzostwach świata, facet z pierwszej "jedenastki" ląduje na trybunach! Mentalnie gość jest rozłożony na łopatki, jak Gołota po walce z Tysonem - porównał Artur Wichniarek.\

Szanse na mundial Linettego zależą od powodzenia w klubach Góralskiego i Bielika

Jeżeli do regularnej gry ligowej wrócą Góralski z Bielikiem, Linetty zapewne przegra z nimi rywalizację o wyjazd na mundial do Kataru. Poza konkurencją jest Grzegorz Krychowiak, choć i on będzie się musiał uporać z miesiącem bez gry o stawkę, po tym jak liga Arabii Saudyjskiej wstrzyma rozgrywki, by dać reprezentacji kraju miesiąc przygotowań na występ na MŚ.

Grzegorz Krychowiak jest dziś najlepszym polskim zawodnikiem występującym na tej pozycji. To specyficzna pozycja, trzeba mieć olbrzymie umiejętności. Też bym wolał, żeby grał dokładniej czy szybciej, ale w kadrze gra tak od lat. A na ten moment nie mamy nikogo, kto mógłby go zastąpić powiedział Czesław Michniewicz Bogdanowi Rymanowskiemu w "Gościu Wydarzeń".

