Ostre zarzuty ws. Santosa, jest reakcja PZPN. Nikt wcześniej tego nie robił

Fernando Santos i cały jego sztab mieszkali w Polsce. Mieli mieszkania i mieszkali w nich. Rozumiem, że były wakacje. Wyjechał na kilka czy kilkanaście dni i nie było go wtedy w kraju. Ale to nie oznacza, że nie miał prawa wyjechać na okres urlopowy. Moim zdaniem to nie rzutuje na wynik jego pracy. Do czego się zobowiązał - że będzie mieszkał w Polsce? Mieszkał w Polsce. Przychodził do pracy? Przychodził, jako jedyny selekcjoner, jakiego znam. Nikt nie przychodził wcześniej do pracy, do biura, do federacji i nie siedział w swoim gabinecie

~ przyznał Łukasz Wachowski