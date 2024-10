"Co trzeba dziś zrobić, by zostać reprezentantem Polski, koszulki, który znaczy tak wiele? Szczerze. Nie wiem. Myślę, że inni również nie wiedzą - w tym najbardziej zainteresowani, czyli piłkarze - jeśli jeden/dwa mecze dobre mogą o tym decydować" - czytamy.

Jarosław Królewski przeprasza kibiców reprezentacji Polski. "Też jestem odpowiedzialny"

Nawiązywał prawdopodobnie do Maxiego Oyedele. Dla 19-letniego pomocnika był to dopiero 15. mecz w seniorskim futbolu. W tym sezonie Ekstraklasy po transferze do Legii Warszawa rozegrał dopiero trzy spotkania. To wystarczyło, by Michał Probierz go powołał. Niektóre decyzje selekcjonera zaskakują - nie wiadomo chociażby, dlaczego Mateusz Bogusz po wrześniowym powołaniu i otrzymaniu 62 minut przeciwko Chorwacji, teraz nie dostał zaproszenia na zgrupowanie. Królewski postawił swoją diagnozę problemów polskiej piłki nożnej.