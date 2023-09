Ostre słowa byłego kadrowicza. Ma żal o to, jak był nazywany. "To bolało"

Eugen Polański w trakcie swojej kariery nie grał co prawda w żadnym polskim klubie, ale urodził się w Sosnowcu i w 2011 roku zdecydował się na grę dla "Biało-Czerwonych". Były pomocnik zadebiutował za kadencji Franciszka Smudy .

W drużynie narodowej rozegrał on 19 spotkań. W tamtym czasie w reprezentacji Polski grało kilku innych piłkarzy, którzy byli traktowani inaczej ze względu na swoje zagraniczne korzenie. Byli to Ludovic Obraniak , Damien Perquis, Sebastian Boenish i właśnie Eugen Polański .

Polański z żalem wspomina stare czasy. Przydomek "farbowany lis" był bolesny

Po wielu latach ostatni z wymienionych wrócił do tematu niechlubnego przydomka i wyznał, że był on dla niego bolesny. - Ktoś chciał zrobić burdel w kadrze, mówiąc o nas jako o "farbowanych lisach". I myślę, że mu się udało. Nie denerwowało mnie to, ale na pewno bolało. Urodziłem się w Polsce. Chętnie dla niej grałem - wspomina Eugen Polański