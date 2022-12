Ostra reakcja Rosjan ws. Krychowiaka. Polak złożył deklarację

Grzegorz Krychowiak trafił do Arabii Saudyjskiej na początku lipca . Polak musiał opuścić Rosję i Krasnodar, by nie pójść śladem Macieja Rybusa, wypisując się z dalszej gry w reprezentacji, tracąc tym samym szansę na wyjazd do Kataru na mistrzostwa świata.

Nie jest to jednak transfer definitywny, a wypożyczenie, które wygasa w połowie przyszłego roku. Wtedy Grzegorz Krychowiak formalnie znów będzie zawodnikiem Krasnodaru i jeśli nie zmieni ponownie klubu, będzie musiał stawić się na treningach w Rosji.

Trener Krasnodaru: Grzegorz Krychowiak powiedział, że jest gotów do gry w naszym klubie

Nowe światło na sprawę Polaka rzucił trener Krasnodaru Aleksander Storożuk, który przyznał, że Grzegorz Krychowiak po swoim wyjeździe śledził dalsze losy rosyjskiej drużyny i stwierdził, że jest gotów do dalszej gry w tej ekipie po zakończeniu wypożyczenia. Szkoleniowiec kategorycznie zaprzeczył także informacjom, wedle których przed opuszczeniem Rosji "Krycha" wzywał do buntu i namawiał do wyjazdu innych zagranicznych piłkarzy .

- Czy wierzyłem, że Krychowiak zostanie? To nie jest kwestia wiary. Latem Krychowiak trenował z Krasnodarem przez trzy tygodnie. (...) To nieprawda, że namawiał kogoś do odejścia z klubu. W lecie rozmawiałem ze wszystkimi zagranicznymi piłkarzami sam na sam - nie znaliśmy się, trzeba było wyrobić sobie zdanie i poznać każdego trochę lepiej. Krychowiak powiedział, że jest gotowy do gry w Krasnodarze, oglądał mecze wiosną, był blisko tego, jak grała drużyna. Oczywiście trudno wyobrazić sobie Krychowiaka w futbolu, który chcemy obecnie prezentować, ale posiadanie takiego zawodnika w składzie to wspaniałe doświadczenie, myślę, że jakoś byśmy się dostosowali - stwierdził Storożuk cytowany przez portal Sport.ru.

W barwach drużyny Al-Shabab Grzegorz Krychowiak rozegrał dotąd osiem spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.