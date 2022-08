Ostra postawa Rosjan względem Krychowiaka. Padły stanowcze słowa o Rybusie

Niecały miesiąc temu Grzegorz Krychowiak zadziwił wszystkich swoim transferem. Choć na jego odejście z Rosji czekali fani reprezentacji Polski, początkowo nikomu nie przeszłoby przez myśl, że doświadczony pomocnik trafi do Arabii Saudyjskiej.

Tak się jednak stało i Grzegorz Krychowiak trafił do drużyny Al Shabab w ramach rocznego wypożyczenia i obecnie wraz z kolegami przygotowuje się do startu nowego sezonu.

Reklama

Grzegorz Krychowiak o odejściu z Rosji

Zmianę barw klubowych umożliwiła Polakowi UEFA, wprowadzając możliwość udania się na wypożyczenia dla piłkarzy grających w Rosji. Krasnodar bowiem za żadną cenę nie chciał wypuścić Grzegorza Krychowiaka.

- Prezesi Krasnodaru chcieli, żebym został i nie rozważali innej opcji. Bardzo komplikowało to całą sytuację. W momencie, gdy UEFA dała zielone światło na możliwość odejścia na zasadzie wypożyczenia, nasze negocjacje w zasadzie się skończyły. Krasnodar ustąpił - przyznał reprezentant Polski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Maciej Rybus wciąż gra w Rosji. Grzegorz Krychowiak stanął w obronie rodaka

Grzegorz Krychowiak stanął także w obronie Macieja Rybusa, który w przeciwieństwie do niego postanowił wciąż występować w Rosji, podpisując kontrakt ze Spartakiem Moskwa.

- Maciek jest bardziej związany z Rosją niż ja. Mieszka tam od dłuższego czasu, ma żonę Rosjankę, dzieci. To dla niego drugi dom. Nie ma co się oszukiwać - wojna będzie trwała przez pewien okres, ale w pewnym momencie wszystko wróci do normy. I patrząc przez pryzmat czasu, w dalszej perspektywie, kto wie, czy jego decyzja nie okaże się lepsza, niż gdyby na siłę wywracał swoje życie zawodowe i osobiste do góry nogami - powiedział "Krycha".