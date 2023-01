"Ostatnie dni, tygodnie były dosyć burzliwe. Wybór był bardzo trudny, ale dotarliśmy do celu. Każdy z moich poprzedników na fotelu prezesa PZPN-u miał swój styl, system wyboru selekcjonera, ja też mam własny. Uważam, że stać nas na wybór najlepszego możliwego selekcjonera. Federacja jest na to gotowa. Zależało nam, by trener miał doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji, charyzmę i odnosił sukcesy" - tłumaczył swój wybór Cezary Kulesza .

Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski. Jerzy Engel krytykuje ruch Cezarego Kuleszy. "Duże ryzyko"

"Moje zdanie jest znane od dawna. (...) Jestem za tym, żeby polską reprezentację zawsze prowadzili polscy szkoleniowcy. To jest najważniejszy zespół w naszym kraju i oddawanie go w ręce ludzi z zagranicy zawsze wiąże się z dużym ryzykiem . Choćby byli to najlepsi szkoleniowcy, a byli przecież bardzo dobrzy w XXI wieku Leo Beenhakker, Paulo Sousa. Można więc powiedzieć, że dwaj bardzo uznani trenerzy z zagranicy, ale niewiele po nich zostało" - przyznał Jerzy Engel w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

"Nikt nie krytykuje Beenhakkera, tylko jak patrzymy na to, co zostało po nim czy innym szkoleniowcu lub co osiągnęli więcej niż polscy trenerzy na dużych imprezach, to nic z tego nie wyniknęło. Żaden z nich nie osiągnął tyle, co chociażby Czesław Michniewicz i to jest wyznacznik tego, co ewentualnie można po sobie pozostawić" - dodał.