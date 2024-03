Ostra krytyka kadrowicza za mecz z Estonią. "Zero ataku, zero waleczności"

Utrata gola mocno zdenerwowała Wojciecha Szczęsnego, który po ostatnim gwizdku szybko udał się do szatni. Nie ma się co dziwić, choć on sam mógł zachować się nieco lepiej, to winę za straconą bramkę ponoszą pasywni obrońcy. Polacy byli bierni już przy wykonywaniu autu przez rywala, co rozochociło Estończyków. Z kryciem nie zdążył Bartosz Slisz, który "poszedł na raz", Jakub Moder z kolei poślizgnął się w polu karnym, a niezdecydowany i mało agresywny Jan Bednarek nie uratował sytuacji. To właśnie głównie na niego słowa krytyki skierował Jakub Wawrzyniak.

Reklama