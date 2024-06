Ostatnia prosta do Euro. Poruszające wyznanie Romanczuka tuż przed meczem

Taras Romanczuk: Jeden z najważniejszych meczów w moim życiu

- Atmosfera jest naprawdę bardzo dobra - zwrócił się do dziennikarzy. - Macie 15 minut na każdym treningu, to widzicie, jak to wygląda. Czuję się bardzo komfortowo. Jeśli jutro pojawię się na boisku, to nie ukrywam, że będzie to jeden z najważniejszych meczów w moim życiu.