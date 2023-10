W Polsce mecze pożegnalne to już tradycja - w podobny sposób swoje ostatnie minuty w reprezentacji zagrało wielu wybitnych zawodników. W 2023 roku w spotkaniu towarzyskim z Niemcami finałowe chwile z kadrą zaliczył Jakub Błaszczykowski - wprawdzie Fernando Santos, ówczesny selekcjoner kadry, przyznawał początkowo, że nie jest do końca przekonany do dawania szansy weteranowi w ważnym meczu, to jednak w kolejnych słowach dodawał, że rozumie, że w naszym kraju jest zwyczaj honorowania najbardziej zasłużonych piłkarzy właśnie w taki sposób.