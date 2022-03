Serbia z Europy, a także Iran, Korea Południowa, Japonia z Azji oraz Maroko, Tunezja i Senegal z Afryki - z tymi zespołami Polska na pewno nie zagra w grupie piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Wszystkie one znalazły się w koszyku trzecim, z którego po raz pierwszy w historii będzie losowana polska drużyna - w 1978, 1986 i 2018 roku była rozstawiona w koszyku pierwszym, a w 1974, 1982, 2002 i 2006 - w drugim. Podczas debiutu Polaków na mundialu w 1938 roku nie było grup.

Polska wylosuje więc dwóch teoretycznie silniejszych rywali z koszyków pierwszego i drugiego. Może to być np. kombinacja Brazylia i Niemcy albo Francja i Urugwaj.

Podczas losowania obowiązują ograniczenia geograficzne, zatem w jednej grupie nie może się znaleźć trzech przedstawicieli Europy oraz dwóch przedstawicieli innych kontynentów. A zatem gdyby Polska wyciągnęła Brazylię z koszyka pierwszego, nie może do tego dołożyć Urugwaju, a jeżeli wylosuje zespół europejski jak Francja, nie może już do tego dodać Niemiec czy Holandii.

Nie znamy jeszcze wszystkich uczestników mistrzostw świata - baraże międzykontynentalne zaplanowane są na czerwiec. Zagrają w nich: Peru z Australią albo Emiratami, a także Kostaryka z Nową Zelandią. Ponadto nie zostały rozegrane jeszcze europejskie mecze barażowe z udziałem Ukrainy - one może odbędą się dopiero we wrześniu. Wszyscy uczestnicy barażów znaleźli się w koszyku czwartym, co znaczy że Polska może trafić na Ukrainę. Jest możliwa kombinacja np.: Katar, Meksyk, Polska, zwycięzca barażu w Europie (np. Ukraina).

Podział na koszyki losowania mundialu 2022

Koszyk 1

Katar

Brazylia

Argentyna

Belgia

Francja

Anglia

Hiszpania

Portugalia





Koszyk 2

Meksyk

USA

Urugwaj

Holandia

Dania

Niemcy

Szwajcaria

Chorwacja

Koszyk 3

Polska

Serbia

Iran

Japonia

Korea Południowa

Maroko

Tunezja

Senegal





Koszyk 4

Kamerun

Ghana

Kanada

Ekwador

Arabia Saudyjska

Zwycięzca barażu Azja - CONMEBOL (Emiraty/Australia - Peru)

Zwycięzca barażu CONCACAF - Oceania (Kostaryka - Nowa Zelandia)

Zwycięzca barażu UEFA (Walia/Szkocja/Ukraina)

Losowanie mundialu 2022. Polska w grupie śmierci?

Przykładowe grupy śmierci dla Polski to np.: Brazylia, Niemcy, Polska, Ghana albo Australia, czy też Francja, Urugwaj, Polska, Ghana albo Australia. Wielce zdradliwa może się też okazać grupa Brazylia, Dania, Polska, Kanada.

Możliwe są także łatwiejsze warianty jak chociażby: Katar, Szwajcaria, Polska, Panama albo Nowa Zelandia.

Kiedy losowanie mundialu Katar 2022?

Losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w piątek 1 kwietnia o godz. 17 czasu polskiego.

Kiedy odbędzie się Mundial w Katarze?

Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Ten nietypowy termin ma związek z bardzo wysokimi temperaturami, które panują tam latem, dlatego turniej przeniesiono na jesień.