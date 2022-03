Oryginalny pomysł kibiców - skarpety pomagają ofiarom Putina

Towarzyski mecz Szkocja - Polska już dziś na Hampden Park w Glasgow o 19.45 czasu lokalnego (20.45 w Polsce), ale na ulicach największego szkockiego miasta nie czuć jeszcze atmosfery piłkarskiego święta. Wczoraj wieczorem widać było na mieście grupy polskich kibiców, którzy pieśni sławiące Biało-Czerwonych przeplatali z tymi wyrażającymi niechęć do rosyjskich okupantów Ukrainy.

Mimo geograficznej odległości Szkoci bardzo zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Robi to również szeroko pojęte środowisko piłkarskie. Pisaliśmy o projekcie "Dnipro kids", który ewakuuje ukraińskie sieroty przez Polskę do Szkocji - najnowsze informacje są takie, że 50 maluchom udało się dotrzeć szczęśliwie na Wyspy Brytyjskie. Pisaliśmy również o byłym chuliganie Hibernianu, który z bronią w ręku ruszył bronić Kijowa. Pomoc płynie właściwie z każdej strony.

Reklama

Szkocka fundacja Sock Council (tak, tak dobrze Państwo czytacie: Konsulat skarpet) wypuściła do sprzedaży 200 par skarpetek, z hasłem "Putin chujło". Hasło zostało wymyślone przez kibiców Metalista z oblężonego dziś Charkowa, a na potrzeby skarpet zaadaptował je wieloletni kibic "Tartan Army" Scott Gillies, którego żona pochodzi z Tarnopola, którą poznał na jednej z piłkarskich wypraw na wschód.

Oryginalny pomysł szkockich kibiców - skarpety pomagają ofiarom wojny

- Podróżowałem za reprezentacją Szkocji do różnych krajów wschodniej Europy. Byłem w Polsce, Estonii i Litwie... I właśnie w ostatnim z tych państw poznałem moją przyszłą żonę. Nawiązaliśmy kontakt w restauracji, przy okazji meczu w 2003 r. Powiedziała, że jest z Ukrainy i pewnie nie słyszeliśmy o tym kraju. Ale jak się okazało, moja wiedza piłkarska wtedy się przydała. Andrij Szewczenko był wtedy jednym z najlepszych piłkarzy świata. Poza tym ciągnęło mnie zawsze do piłki z tamtych stron - powiedział Gillies w wywiadzie dla TVP Sport. Szkocki kibic spędził Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w Ukrainie u rodziny żony - jest z jednej strony załamany okrutną i bezsensowną wojną, a jednocześnie zbudowany pomocą jaka płynie z jego kraju do zaatakowanej Ukrainy.

Dochód ze sprzedaży skarpet jest przeznaczony na fundację charytatywną Zaporuka, która opiekuje się dziećmi dotkniętymi chorobą nowotworową, które leczyły się w jednym z kijowskich szpitali. W sytuacji zagrożenia wojennego dzieci zostały przewiezione do Tarnopolu i Lwowa, stamtąd do Rzeszowa. Na Podkarpaciu czeka na nie Jana Daszkowska:

- Do tej pory udało nam się pomóc 33 rodzinom, które wraz z dziećmi udały się na terapię do Włoch. Dziś mają do Rzeszowa przyjechać cztery kolejne rodziny - mówi nam Daszkowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matty Cash: Sparing ze Szkocją bardzo nam się przyda. WIDEO Polsat Sport

Na meczu Szkocja - Polska organizatorzy spodziewają się ponad 40 tysięcy widzów, bilety rozchodzą się bardzo dobrze - 10 funtów z każdej sprzedanej wejściówki zostanie przekazane UNICEF, które walczy z kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską na Ukrainę.

Gdzie i o której mecz Szkocja - Polska?

Mecz Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek, 24 marca. Początek o godz. 20.45. Transmisja tv Szkocja - Polska w Polsat Sport Premium 1, a online live stream na Polsat Box Go. Wynik i relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Maciej Słomiński, Glasgow