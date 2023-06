Reprezentacja Polski. Fernando Santos zmuszony do zmiany planów przez stan murawy w Kiszyniowie

Kadra do Kiszyniowa wyleci w poniedziałek, jednak Portugalczyk zdecydował się nieco zmodyfikować swoje dotychczasowe zwyczaje, do czego po części zmusiła go sytuacja z murawą na Stadionie Zimbru, które będzie areną spotkania. Santos zwykle planuje ostatnią jednostkę treningową przed meczem wyjazdowym jeszcze przed wylotem, nie będąc fanem treningów na obiektach przeciwnika. Tak było zresztą przed meczem z Czechami, kiedy nasz zespół nie odbył treningu w Pradze. Tutaj się to jednak zmieni, bo reprezentacja nieco przyspieszy swoją podróż do Mołdawii, by zdążyć odbyć zajęcia na meczowej murawie. Jej stan pozostawia bowiem wiele do życzenia, a sytuację w czasie niedzielnej konferencji prasowej przybliżył rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski.