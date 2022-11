Organizacja meczu z Chile wystawiła cierpliwość kibiców na próbę. Jak odbiło się to na frekwencji?

Mecz Polska - Chile to ostatni test podopiecznych Czesława Michniewicza przed wylotem do Kataru. Na Półwysep Arabski reprezentacja uda się w czwartek, po odbyciu jednego treningu jeszcze w Warszawie.

Polska – Chile: Trudności organizacyjne nie odebrały ochoty kibicom

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach wybuchło zamieszanie związane z biletami na to spotkanie. Dystrybucja miała rozpocząć się we wtorek w godzinach porannych, tymczasem pierwsi kibice nabyli wejściówki już w poniedziałek około 23:30. Chwilę później zaczęły się one pojawiać w systemie AleBilet.pl - tyle że w cenach zawyżonych o około 100 złotych.

Firma wydała w tej sprawie komunikat. "Ta impreza została zamknięta, ponieważ otrzymaliśmy zgłoszenie, że bilety są wystawiane na sprzedaż przez innych użytkowników niezgodnie z regulaminem AleBilet. Jeżeli masz bilety i chciałbyś je wystawić w cenie nie wyższej niż nominalna, to umożliwimy Ci to" - czytamy w oświadczeniu. - Trzeba to powiedzieć wprost - to są po prostu "koniki". Kiedyś stały pod stadionem i tam sprzedawały bilety, teraz robią to w internecie - mówił z kolei rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski w rozmowie z "Super Expressem".