Polski Związek Piłki Nożnej obchodzi setne urodziny. Z tej okazji kibice mogą wybrać najlepszą jedenastkę w historii naszej reprezentacji. Jednak większość piłkarzy w kadrze zaliczyła tylko epizody, a o ich występach mało kto już pamięta.

Bartosz Białkowski

Przez większość kariery Bartosz Białkowski był niedoceniany. W reprezentacji do lat 20, która w 2007 roku grała na mistrzostwach świata, był podstawowym bramkarzem i kapitanem. Wygrał wtedy rywalizację w Przemysławem Tytoniem i Wojciechem Szczęsnym. Później jednak nie rozwinął się tak dobrze jak oni. Zbyt dużo czasu spędził w niskich klasach rozgrywkowych w Anglii i kolejni selekcjonerzy o nim zapominali. Dostrzegł go dopiero Adam Nawałka, gdy Białkowski walczył o awans do Premier League z Ipswich Town. Bramkarz zadebiutował w kadrze 23 marca 2018 roku, w przegranym 0-1 meczu towarzyskim z Nigerią. Zagrał w drugiej połowie, zmieniając Łukasza Fabiańskiego.

Co prawda, dla Białkowskiego był to jedyny mecz w reprezentacji, ale regularnie gościł on na zgrupowaniach. Pojechał nawet na mistrzostwa świata do Rosji, ale był tylko trzecim bramkarzem. Po odejściu Nawałki nie zagościł już w kadrze. Dziś gra w Millwall, na zapleczu Premier League.