Oni są na celowniku Probierza. Mówi wprost: "Mają szansę na Euro"

Michał Probierz powiedział wprost. Tylu piłkarzy ma szansę, by pojechać na Euro 2024

Selekcjoner opowiedział także o delegacji, którą ostatnio odbyli przedstawiciele PZPN do Niemiec, gdzie były organizowane szkolenia dla uczestników Euro 2024, w których on również brał udział. W trakcie rozmów z selekcjonerami poruszany był również temat liczby zawodników, których będzie można powołać. Wciąż nie wiadomo bowiem, czy będzie to 23 piłkarzy, czy 26. Tak czy inaczej, oznacza to, że sztab z Probierzem na czele będą musieli skreślić prawie 90 nazwisk.