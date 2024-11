Oni będą chcieli zatrzymać Polaków. Jest kadra naszych rywali

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Szkocji Steve Clarke ogłosił kadrę na mecze Ligi Narodów z Chorwacją w Glasgow 15 listopada i Polską w Warszawie trzy dni później. Na liście jest Che Adams, którego zabrakło z powodu kontuzji we wrześniowym spotkaniu z "Biało-Czerwonymi". Szkoci będą walczyć o to, by pozostać w najwyższej dywizji.