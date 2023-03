On ma zostać asystentem Santosa. Miażdżąca opinia

Od 24 stycznia Fernando Santos jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Już w momencie zatrudnienia Portugalczyka, Polski Związek Piłki Nożnej podkreślał, że w sztabie ma się znaleźć asystent z naszego kraju. Takiego, do dziś, nie ma.

Wydaje się, że najbliżej dołączenia do sztabu reprezentacji jest Grzegorz Mielcarski . Tę kandydaturę torpeduje Paweł Kryszałowicz. W rozmowie z TVP Sport, były napastnik kadry, wytknął Mielcarskiemu brak uprawnień.

- Ściga" się kluby, które występują w B-klasie, żeby trener prowadzący daną drużynę z małej wioski posiadał licencję. Tymczasem na stanowisku asystenta selekcjonera reprezentacji Polski federacja chce zatrudnić kogoś, kto nie posiada papierów trenerskich. Jest to niezrozumiałe podejście. Powinno postawić się na kogoś względnie młodego, kto mógłby realnie za kilka lat poprowadzić kadrę. Tym bardziej, że jest się od kogo uczyć, bo trener Santos ma wiele do przekazania - stwierdził Kryszałowicz.

Kryszałowicz wymienia kandydatury na asystenta Fernando Santosa

Co ciekawe, domaga się on zatrudnienia... Łukasza Piszczka. Byłemu napastnikowi naszej kadry zapewne umknęło to, że Piszczek był rozpatrywany w roli asystenta Santosa, ale sam nie zdecydował się podjąć współpracy.