Olivier Giroud docenia Polskę. Na losowanie reaguje też Didier Deschamps

Aby awansować do turnieju finałowego mistrzostw Europy Polska musi przejść dwustopniowe baraże. Jej pierwszym rywalem będzie Estonia, a w przypadku zwycięstwa zwycięzca spotkania Walia - Finlandia. Po sobotnim losowaniu Euro, które odbyło się w Hamburgu, wiadomo, że drużyna Michała Probierza może trafić do grupy z: Francją, Austrią i Holandią.

Polska dała się we znaki Francji

Didier Deschamps: Najtrudniejsza grupa

W telewizji TF1 o losowaniu wypowiedział się trener kadry wicemistrzów świata Didier Deschmaps. - Wygląda na to, że jest to najtrudniejsza grupa. Bardzo ciasna już teraz, przed tym zanim wyłoniona zostanie drużyna z baraży, co jest wielką niewiadomą. Holandia wydaje się najbardziej kompletna. Wciąż należy do jednej z najlepszych drużyn europejskich. Ale Austriacy są coraz lepsi i nie jest łatwe grać przeciw drużynom dominującym fizycznie - powiedział francuski szkoleniowiec, który nie był obecny podczas losowania z powodu choroby.