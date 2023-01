"Próbował wprowadzić większą dyscyplinę do zespołu. To trener, który wymagał bardzo wiele od piłkarzy. Ale zawodnicy tamtego Panathinaikosu nie polubili jego metod. Uważali, że był za surowy. Według mnie, gdyby dostał więcej czasu, to by sobie tam poradził. (...) Jak mówię, bardzo wiele wymagał, a wtedy gracze woleli szkoleniowca, który prowadziłby ich za rękę." - powiedział w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z "WP Sportowe Fakty".