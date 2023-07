Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, Krychowiak "jest przekonany, że padł ofiarą oszustwa ze strony swojego bliskiego znajomego i równocześnie lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego ". Chodzi o wspólny biznes obu panów i otwarte przez nich centrum medyczne, w które piłkarz miał zainwestować swoje pieniądze. Zdaniem "Krychy" i jego brata miało dojść do "potajemnego przejęcia kontroli nad spółką". O prawdziwości doniesień przekonuje sam sportowiec .

~ - przekazał we wpisie w mediach społecznościowych.

W nawiązaniu do publikacji, które pojawiły się w mediach, potwierdzam zaistnienie opisywanej sytuacji. Nie będę komentował sprawy, dajmy spokojnie pracować Prokuraturze i prawnikom