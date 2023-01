Ojciec chce oddać synowi obrońcę reprezentacji Polski

PAOK Saloniki szuka zimą prawego obrońcy, który będzie rywalizował o miejsce w składzie z wiecznie kontuzjowanym Lefterisem Lyratzisem. Znający doskonale rynek ukraiński trener PAOK Razvan Lucescu chce ściągnąć do swojego klubu polskiego obrońcę, Tomasza Kędziorę.

Polak jest podobno chętny do odejścia. Trener Dynama Kijów Mircea Lucescu ponoć zgodził się na odejście Kędziory.

29-letni Kędziora jest związany z Dynamem od 2017 r. i ma być chętny do zmiany otoczenia. Wiosną piłkarz był wypożyczony do Lech Poznań i pomógł w wywalczeniu przez "Kolejorza" tytułu mistrza Polski.

Wypożyczenie albo transfer definitywny

Reprezentant Polski we wszystkich rozgrywkach zagrał w tym sezonie w 18 meczach i miał dwie asysty. Nie był, jak we wcześniejszych latach, pewniakiem do składu. W lidze ukraińskiej na 15 spotkań zagrał tylko dziewięć razy. Opuścił też trzy z sześciu meczów fazy grupowej Ligi Europy.