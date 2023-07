Wiśniewski przed rokiem przeniósł się Włoch, zamieniając Górnika Zabrze na Venezię. W tym klubie spędził pół roku, po którym Spezia zdecydowała się wyłożyć na niego 4 miliony euro, a on szybko zaczął się spłacać swoją dobrą grą. Z miejsca wszedł do podstawowego składu zespołu z Serie A, a swoją obecność potrafił zaznaczyć także w ofensywie. Pięknym momentem dla niego z pewnością był gol zdobyty przeciwko Milanowi. Ostatecznie po barażu z Hellasem Werona Spezia spadła do Serie B, wydawało się jednak, że kwestią czasu będzie, aż któryś z klubów włoskiej elity zdecyduje się na sprowadzenie Polaka do siebie.

Reprezentacja Polski. Poważna kontuzja Przemysława Wiśniewskiego, Fernando Santos traci jedną z opcji

W tym temacie wiele zmienił niestety jednak poniedziałkowy trening zespołu. Wiśniewski musiał opuścić go przedwcześnie z powodu urazu, a więcej szczegółów klub przekazał za pośrednictwem swojej strony internetowej. Badania wykazały uszkodzenie kolana, a 24-latek w środę ma udać się do Mediolanu, by tam przejść operację.

Spezia Calcio informuje, że badania diagnostyczne, którym został poddany zawodnik Przemysław Wiśniewski , który przedwcześnie opuścił wczorajszy trening, wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego obejmujące łąkotkę przyśrodkową oraz więzadło poboczne lewego kolana. Zawodnik jutro przejdzie operację w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, którą przeprowadzi prof. Vincenzo Salini ~ poinformowali przedstawiciele Spezii.

To cios nie tylko z powodu ewentualnego transferu, ale przed Wiśniewskim otwierała się także szansa gry w reprezentacji Polski. Jego dobrą postawę we Włoszech zdążył już bowiem docenić Fernando Santos, który najpierw wysłał mu powołanie w marcu, a później powtórzył to także w czerwcu przed spotkaniami z Niemcami i Mołdawią. Co prawda stoper nie zaliczył jeszcze debiutu w barwach "Biało-Czerwonych", ale nie wydaje się przesadzonym założenie, że taka szansa mogłaby nadejść w czasie wrześniowego zgrupowania, gdzie rywalami Polaków będą Wyspy Owcze i Albania.

Serie A. Kończy się "polska" Spezia

Przemysław Wiśniewski świetnie zachował się w polu karnym i dał Spezii prowadzenie w meczu z Milanem / AFP

Piłkarze Spezii / ANDREAS SOLARO / AFP

Przemysław Wiśniewski / Getty Images