Nicola Zalewski po dość trudnym początku współpracy z Jose Mourinho w AS Roma jest teraz podstawowym graczem rzymskiego klubu. Co więcej, odgrywa też coraz istotniejszą rolę w reprezentacji Polski trenera Czesława Michniewcza. 20-latek zagrał we wszystkich czerwcowych meczach Ligi Narodów z Walią, Holandią i dwukrotnie Belgią. Jest uważany za wielki talent.

Nic dziwnego, że mnożą się oferty na polskiego piłkarza. AS Roma odrzuciła już trzy od dużych klubów, o czym informuje "La Gazzetta dello Sport". Były to Leicester City, AS Monaco oraz Borussia Dortmund. Najbardziej zainteresowani są Niemcy, którzy zapewne ponowią ofertę. Borussia Dortmund ma świetne doświadczenia z polskimi graczami, a trener Edin Terzić bardzo chciałby mieć Nicolę Zalewskiego u siebie.

Polak ma jeszcze trzy lata kontraktu, ale jego zarobki są dość niskie. Nie przekraczają pół miliona euro rocznie. AS Roma nie chce go jednak oddawać, woli zaproponować mu podwyżkę i przedłużenie umowy.