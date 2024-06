Ogromne problemy Polaków. Znamy powód. Nasz piłkarz mówi wprost

To właśnie 28-latek strzelił jedynego gola dla reprezentacji Polski, doprowadzając do wyrównania jeszcze w pierwszej połowie meczu z Austrią.

- Uczucie było niesamowite. Od małego marzyłem o grze na wielkiej imprezie. A strzelić do tego gola? To spełnienie marzeń. Ale wolałbym nie trafić do siatki, ale wygrać i być dalej w grze na Euro - zadeklarował nasz napastnik.