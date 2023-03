Ogromne kłopoty rywala Polski przed walką o Euro. Trener ma duży problem

Obrona w kłopotach

Najnowsze kłopoty, które zaprzątają głowę Sylvinho to urazy czołowych obrońców. Stoper Atalanty Bergamo - Berat Djimsiti doznał kontuzji w meczu Serie A z Napoli. Według informacji z środy leczenie potrwa od 7 do 10 dni. To by oznaczało, że zdrowy będzie około 24 marca, trzy dni przed spotkaniem z Polską. W tygodniu nie trenował też Elseid Hysaj i nie zagra w meczu Ligi Konferencji Europy Lazio z AZ Alkmaar. 73-krotny reprezentant Albanii powinien wrócić szybcij na boisko niż Djimsiti.