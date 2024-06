Ogłoszono przełom w sprawie Szczęsnego. Rozmowy już się toczą, to byłby hit

Wojciech Szczęsny ma przed sobą niełatwą decyzję do podjęcia. Zostać jeszcze sezon w Juventusie i pełnić rolę zmiennika czy skusić się na ofertę Al Nassr? Jak informuje Fabrizio Romano, wicemistrzowie Arabii Saudyjskiej rozpoczęli właśnie oficjalne rozmowy w sprawie pozyskania bramkarza reprezentacji Polski. Ostatnie słowo należeć będzie do samego zawodnika, który z drużyną narodową sposobi się obecnie do startu w finałach Euro 2024.