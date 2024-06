Ogłaszają o Szczęsnym, teraz to już oficjalne. Pójdzie w ślady Lewandowskiego

Powstaje film o Wojciechu Szczęsnym

Za produkcję filmu odpowiada studio Papaya Films. Producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki, a reżyserem James Poole. - Poprzez sportowe realia możemy opowiadać uniwersalne historie o dążeniu do celu, budowaniu charakteru i niepoddawaniu się. Jestem przekonany, że historia Wojtka Szczęsnego trafi nie tylko do zagorzałych kibiców, ale i do tych, którzy na co dzień nie pasjonują się sportem - powiedział Sawicki.