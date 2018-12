Polski Związek Piłki Nożnej będzie w przyszłym roku obchodził setną rocznicę istnienia i w tym szczególnym dla polskiej piłki momencie odbędzie się w naszym kraju turniej finałowy mistrzostw świata do lat 20 (23 maja – 15 czerwca). Na nieco ponad pięć miesięcy przed rozpoczęciem tego wydarzenia FIFA i Lokalny Komitet Organizacyjny (LOC) odsłoniły oficjalne logo imprezy i jej terminarz.

Mistrzostwa świata U-20 wykreowały w przeszłości tak wielkie gwiazdy jak Diego Maradona, Lionel Messi, Robert Prosinecki, Zvonimir Boban, Adriano czy Paul Pogba. W nawiązaniu do tego stworzono logo - krokus, kwiat, który rozkwita w Polsce każdej wiosny, symbolizując niejako w tym przypadku nowe twarze, które pojawią się na przyszłorocznym turnieju.



Każde z sześciu miast będzie gościło co najmniej siedem spotkań. Mecz otwarcia i finał odbędzie się w Łodzi, a Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin i Tychy będą arenami co najmniej dwóch spotkań z udziałem jednego z najwyżej rozstawionych zespołów.



Poza Polską, na turniej zakwalifikowały się jeszcze następujące zespoły:

AFC: Japonia, Korea Południowa, Katar i Arabia Saudyjska

Concacaf: Honduras, Meksyk, Panama i USA

OFC: Nowa Zelandia i Tahiti

UEFA: Francja, Włochy, Norwegia, Portugalia i Ukraina



Uczestnicy ze stref CAF I CONMEBOL będą znani przed losowaniem, które odbędzie się 24 lutego w Gdyni. Zaraz potem fani z całego świata będą mogli kupować bilety na finały, dostępne na fifa.com.



Zvonimir Boban, sekretarz generalny FIFA do spraw futbolu: "Mistrzostwa świata do lat 20 w 1987 roku były niezwykle ważnym wydarzeniem w mojej karierze. Nie tylko dlatego, że z Jugosławią wygrałem ten turniej, ale ze względu na bezcenne doświadczenie jakie tam zdobyłem, jak choćby finał przed niesamowitą publicznością w Santiago.

Mistrzostwa świata do lat 20 w tak kochającym piłkę kraju jak Polska to coś wyjątkowego. Ten kraj w ostatnich dekadach dał dużo światowej piłce. Fani w sześciu miastach będą mieli okazję obejrzeć wielkiej klasy talenty. Mecze będą się odbywały na nowoczesnych stadionach, to wszystko sprawia, że przed nami fantastyczny turniej.

Mistrzostwa świata do lat 20 to druga najstarsza impreza i ma wielki wpływ na rozwój piłkarskich karier. A to, że odbędzie się ona na stulecie polskiej federacji, z udziałem jej prezesa, a mojego pierwszego trenera we Włoszech, Zbigniewa Bońka, sprawia, że ten turniej będzie dla mnie czymś jeszcze bardziej wyjątkowym."



Zbigniew Boniek, prezes PZPN: "Czeka nas wspaniały i niezwykle prestiżowy turniej. Nie mogliśmy lepiej wymarzyć sobie świętowania przypadającej na 2019 rok setnej rocznicy powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak właśnie poprzez organizację mistrzostw świata U-20. To przecież jedno z największych piłkarskich wydarzeń na świecie. Poprzednie edycje turnieju wykreowały wielu wybitnych piłkarzy, a świat po raz pierwszy usłyszał o takich nazwiskach jak Messi, Maradona, Iniesta, Griezmann, Salah czy Pique. Nie inaczej będzie i tym razem. Do Polski przyjadą najlepsi piłkarze młodego pokolenia, przyszłe gwiazdy światowego formatu.

Liczymy także na dobry występ naszej reprezentacji. Jestem przekonany, że trener Jacek Magiera optymalnie przygotuje drużynę do turnieju. Osobiście zazdroszczę polskim piłkarzom tego, że będą mogli wystąpić w mistrzostwach świata organizowanych w ich własnym kraju, sam chciałbym być na ich miejscu. To będzie wielkie przeżycie.

Przyznanie nam organizacji tak fantastycznego turnieju, to dowód wielkiego zaufania, jakim obdarzyła nas największa organizacja futbolu na świecie. Jesteśmy dla całej społeczności piłkarskiej na naszym globie wiarygodnym i sprawdzonym partnerem. Jestem przekonany, że nasze wspaniałe miasta-gospodarze: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Łódź i Tychy - staną na wysokości zadania i wspólnie zorganizujemy turniej, z którego wszyscy będziemy dumni."



Tymoteusz Puchacz, kapitan reprezentacji Polski do lat 20: "To, że wystąpimy w mistrzostwach świata U-20 organizowanych w naszym kraju to najwspanialsze, co się może wydarzyć. Na nasze mecze z pewnością przyjadą rodziny, przyjaciele, znajomi, więc będzie to dla nas dodatkowe wsparcie i motywacja. Szykuje nam się wielki i stojący na wysokim poziomie turniej. Wiemy też jak potoczyły się kariery wielu piłkarzy po poprzednich edycjach i jakiego nabrały przyspieszenia. Mnóstwo zawodników, którzy wezmą udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata wkrótce będzie stanowić o sile najlepszych klubów świata, a niektórzy z nich, jak np. Nicolo Zaniolo w Romie już teraz budują sobie coraz mocniejszą pozycję. W naszej reprezentacji również jest wielu ciekawych zawodników i wierzę głęboko w to, że te Mistrzostwa będą dla nas bardzo udane. Już nie mogę doczekać się maja i naszego pierwszego meczu."