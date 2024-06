Odsłaniamy "tajemnice" Lewandowskiego i spółki. Takich scen jeszcze nie było

Dzięki uprzejmości selekcjonera reprezentacji Polski - Michała Probierza, Interia jako jedyna mogła zajrzeć tam, gdzie nie dociera oko niepowołanych osób. Do samego serca centrum treningowego "Biało-Czerwonych" w Hanowerze, czyli szatni. W zamieszczonym poniżej materiale wideo można zobaczyć z bliska, jak wyglądają korki Roberta Lewandowskiego, rękawice Wojciecha Szczęsnego i w jakich warunkach przygotowują się do treningów nasi piłkarze.

Euro 2024. Tak wygląda zza kulis baza treningowa reprezentacji Polski

Po wejściu za drzwi prowadzące z boiska treningowego do szatni, za które na co dzień nie może wejść nikt spoza reprezentacji Polski i pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej, zobaczyliśmy zebrany po treningu sprzęt, w tym oficjalne piłki, które używane są podczas meczów mistrzostw Europy.

Odchodzący w lewo korytarz prowadzi do szatni. Na jego środku stoi... mały stół do tenisa stołowego, znany z vlogów na kanale "Łączy nas piłka". Polscy piłkarze mogą korzystać z niego, zabijając czas, rozgrzewając organizm i uaktywniając w sobie chęć do wzajemnej rywalizacji przed czy po treningach.