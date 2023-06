Odebrać opaskę Lewandowskiemu? Fernando Santos zabiera głos w sprawie

W następnej kolejce "Biało-czerwoni" zagrają u siebie z Wyspami Owczymi . Fernando Santos zapewnia, że reprezentacja Polski podejdzie do tego meczu ze stuprocentową koncentracją i zrobi wszystko, aby poprawić swoją sytuację w grupowej tabeli. Później naszą kadrę czeka teoretycznie o wiele trudniejsze spotkanie wyjazdowe z Albanią, jednak selekcjoner zapewnia, że starcia z Farerami nie można zlekceważyć .

Santos ostrzega przed Wyspami Owczymi. "Nie możemy popełnić tego błędu"

- Zanim zagramy z Albanią, mamy przed sobą jeszcze jeden równie ważny mecz, o którym nie możemy zapomnieć - z Wyspami Owczymi w Warszawie. To jest błąd, którego nie możemy popełnić, nawet jeśli prasa uważa inaczej - komentuje Fernando Santos. Selekcjoner odniósł się tym samym do opinii, jaka panowała w prasie przed meczem z Mołdawią. Dziennikarze twierdzili, że jest to reprezentacja, której Polska nie ma prawa się obawiać.