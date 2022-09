Ocenili Polaków. Bardzo niska nota Roberta Lewandowskiego!

To nie był udany wieczór dla piłkarzy selekcjonera Czesława Michniewicza. Polacy grali słabo, byli schowani za podwójną gardą, a pierwszą dogodną sytuację stworzyli dopiero w drugiej połowie.

- Według mnie graliśmy jednak z najlepszą drużyną w Europie i musimy wiedzieć, jaka była skala trudności. W tym momencie widać, że selekcjoner chciał grać głęboko, niskim pressingiem, z poszukiwaniem podań do Roberta Lewandowskiego. A Robert o każda piłkę musiał się bić i nie miał sytuacji - analizował w programie "Interia Sport - Gramy dalej!" Bogdan Zając, drugi trener w reprezentacyjnym sztabie Adama Nawałki.

Oceny portalu WhoScored wynikają jednak z algorytmów, a te nie miały taryfy ulgowej dla reprezentantów Polski. Z pierwszego składu najsłabiej został oceniony Wojciech Szczęsny (5.9), niewiele wyższe noty otrzymali Karol Linetty oraz Sebastian Szymański (6.0), a następny w kolejności był właśnie Lewandowski (6.1).

W meczu z Holandią "Lewy" miał tylko jeden kontakt z piłką w polu karnym i nie oddał żadnego strzału. Zresztą napastnik Barcelony zdawał sobie sprawę, że w czwartkowy wieczór nie błyszczał, ale tłumaczył to w taki sposób:

- Nie miałem okazji, nie miałem możliwości. Wszystkie zagrania jakie miałem, to sytuacje do rozegrania, na naszej połowie. Ciężko było, nie wystarczało być w polu karnym [by otrzymać piłkę - przyp.]. Tam może i byłem. Ale mała liczebność w ofensywie spowodowała, że nie było jak dograć, ani podjąć takiej próby - mówił Lewandowski tuż po meczu .

- Analiza gry w meczu to nie rozmowa na jedną minutę. To będzie dla nas dobry moment, by przeanalizować to, jak dzisiaj zagraliśmy. Żebyśmy zmienili to, co nie funkcjonowało i do mistrzostw świata sprawić, żeby to wyglądało dużo lepiej - dodał Lewandowski.

Polska - Holandia. Oceny pierwszej "11" Polaków według WhoScored:

Szczęsny (5.9) - Bednarek (6.8), Glik (6.2), Kiwior (6.3) - Frankowski (6.5), Krychowiak (6.2), Linetty (6.0), Zalewski (6.3) - Zieliński (6.3), Szymański (6.0) - Lewandowski (6.1).

PJ