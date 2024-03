Oburzenie w sprawie premii dla Santosa. Jest głos z PZPN. Specjalna klauzula

Choć po nieudanych eliminacjach wydawało się to scenariuszem nierealnym, Polacy pojadą ostatecznie na mistrzostwa Europy. Cardiff ponownie okazało się gościnne i przede wszystkim szczęśliwe dla biało-czerwonych. Na trafienia przyszło kibicom jednak poczekać dopiero aż do konkursu rzutów karnych .

Awans to nie tylko prestiż, ale i duże pieniądze dla reprezentacji. Jest się czym dzielić, bo mówimy o kilkudziesięciu milionach złotych . I natychmiast zaczęło pojawiać się pytanie, czy coś z tego dostanie nasz były selekcjoner Fernando Santos.

Co z premią dla Santosa? Jest odpowiedź PZPN

"Żeby nie poruszać sprawy premii piłkarzy, to napiszę tylko, że z okazji awansu na Euro, zgodnie z porozumieniem przy rozstaniu z PZPN-em, Fernando Santos dostanie 25 procent zapisanego w kontrakcie bonusu za awans. Będzie to ok. 775 tys. złotych. Przyda mu się na zaległości podatkowe" - stwierdził w mediach społecznościowych Kacper Sosnowski ze sport.pl.